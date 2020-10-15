15.10.2020 | 11:35

В России зафиксировали рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19 за сутки - их количество составило 286. Это следует из данных «Яндекса».

Рост суточных показателей смертности начался после 12 сентября - на тот момент было зарегистрировано 125 летальных исходов. 13 сентября число смертей увеличилось до 244, 14-го числа оно составило 239.

За последние сутки в России было выявлено 13 754 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах и 8 392 выздоровления. С начала пандемии зарегистрировано 1 354 163 заражения в 85 регионах, 23 491 летальный исход и 1 048 097 выздоровлений.

14 октября в России впервые с начала пандемии выявили более 14 тысяч заражений - 14 231. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ситуацию в России крайне напряженной, указав на то, что не все население соблюдает введенные меры предосторожности (ношение масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции). Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства доложила президенту Владимиру Путину о сложной ситуации с коронавирусом в стране, но подчеркнула, что она под контролем.