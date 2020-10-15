Сетевое издание|18+|Четверг|15 окт 2020|12:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России зафиксировали рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19

Печать

В России зафиксировали рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19 за сутки - их количество составило 286. Это следует из данных «Яндекса».

Рост суточных показателей смертности начался после 12 сентября - на тот момент было зарегистрировано 125 летальных исходов. 13 сентября число смертей увеличилось до 244, 14-го числа оно составило 239.

За последние сутки в России было выявлено 13 754 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах и 8 392 выздоровления. С начала пандемии зарегистрировано 1 354 163 заражения в 85 регионах, 23 491 летальный исход и 1 048 097 выздоровлений.

14 октября в России впервые с начала пандемии выявили более 14 тысяч заражений - 14 231. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ситуацию в России крайне напряженной, указав на то, что не все население соблюдает введенные меры предосторожности (ношение масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции). Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства доложила президенту Владимиру Путину о сложной ситуации с коронавирусом в стране, но подчеркнула, что она под контролем.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте