Сетевое издание|18+|Четверг|15 окт 2020|18:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В Госдуме назвали срок введения бесплатных лекарств по рецепту

Печать

Программа по бесплатному обеспечению граждан лекарствами по рецепту обойдется государству в 670-680 миллиардов рублей в год. Реализовать такую инициативу можно к 2023 году за счет госбюджета и дополнительных фондов. Такой срок назвал член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, сообщает РИА Новости.

«В бюджете 2021 года этого у нас нет. Но сможем ли мы в 2022-м? Если постараться нам и правильно, эффективно использовать бюджет, то сможем. А по бюджету 2023 года там все сходилось», - пояснил Петров.

Депутат уточнил, что рассматривалось два варианта осуществления проекта - через компенсацию затрат гражданина и через бесплатную выдачу препаратов в аптеке. В итоге первый показался более логичным, поскольку цены в аптеках могут быть разные. Компенсацию предлагают выплачивать, исходя из утвержденной государством стоимости медикаментов. Например, если в продаже есть немецкий и российский аспирин, и человек приобретает иностранный, то ему все равно рассчитают выплату по цене российского препарата, потому что у них одинаковое действующее вещество.

Ранее с предложением выдавать медикаменты бесплатно выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что для этого надо наладить механизм обязательного лекарственного страхования.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Это конец, братушки

Гость||

Как из поликлиники с западной в арбеково перевелись, больше ни разу эндокринолог не выдал лекарства от диабета. Говорит, только инсулинозависимым. А во всех остальных продолжают и таблеточникам выдавать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте