Россиян предупредили о начале «настоящей суровой осени»

15.10.2020 | 11:45

Россиян предупредили о начале сезона предзимья с четверга, 15 октября. Он принесет в европейскую часть страны аномальное похолодание и «настоящую суровую осень», сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На территории нашей страны начинается сезон предзимья. Прямо с 15-го числа в центре европейской России заметные изменения: вместо южных потоков будут западные, а потом - северо-западные, а затем - и северо-северо-западные, будет резкое понижение температуры. Температурный фон будет около и даже ниже нормы», - сказал Вильфанд.

«После такой "чудесной" погоды все ощутят себя несчастными. Действительно, наступит настоящая и очевидная осень, которую мы [метеорологи] называем предзимьем. Будет такая борьба между осенью и зимой», - добавил он.

Ранее Вильфанд спрогнозировал продолжительность аномального тепла в России. По его словам, к концу рабочей недели циркуляция изменится и воздушные массы будут северо-западные. Ожидается, что температура воздуха будет выше нормы, но только на 2-4 градуса.