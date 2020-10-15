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В стране и мире

Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета. Об этом в среду, 14 октября, сообщает РИА Новости.

Законопроект реализует положения обновленной Конституции, общенародное голосование по изменению которой состоялось летом 2020 года.

Сейчас Госсовет является совещательным органом. В его состав входят спикеры Совета Федерации и Государственной Думы, полпреды президента в федеральных округах, губернаторы, а также руководители парламентских фракций.

Глава государства предложил усилить роль Госсовета, анонсируя 15 января в ходе послания Федеральному собранию конституционную реформу. Путин уточнил, что орган не будет дублировать функции Совета Федерации. Голосование по поправкам в Основной закон проходило с 25 июня по 1 июля, изменения поддержали 77,92 процента голосовавших. Согласно одной из поправок, за главой государства закрепляется право формировать Госсовет.

Основные задачи Госсовета после становления конституционным органом называл сенатор Андрей Клишас. По его словам, он будет заниматься вопросами национальных проектов, оценкой качества жизни в регионах, станет неким арбитром при решении вопросов, возникающих между регионами и федеральным правительством.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Никак не унимается ватный дедушка, всё за кресло цепляется.

Гость||

Я против.

Гость||

Короче будет Фемидой с завязанными глазами, будет щупать , пальпацию проводить, у кого где что болит и назначать индивидуальное лечение.

Имя: Гость
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