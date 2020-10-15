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В стране и мире

Президент Киргизии принял решение уйти в отставку

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Об этом сообщает его пресс-служба.

Он подчеркнул, что назначение нового правительства не сняло напряженность в обществе, агрессия протестующих не утихает и они все еще требуют его немедленной отставки. «Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории страны как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан», - заявил Жээнбеков.

Глава государства призвал оппозиционных политиков увести своих сторонников с улиц. «Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе», - подчеркнул он.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги вызвали массовые протесты. Демонстранты захватили здание парламента. Результаты выборов были признаны недействительными. Премьер-министр и спикер парламента подали в отставку.

Депутаты назначили Жапарова исполняющим обязанности премьер-министра и утвердили новый состав исполнительного органа. Жээнбеков признал это решение незаконным, однако позже утвердил Жапарова в должности.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Вот пример ватным диктаторам.

Гость||

Гость писал(a):

Вот пример ватным диктаторам.
Всем пофиг. Слабак.

Гость||

Улицы кровью залить,в этом оценка по вашему силы?

Только сила такая,нечистая.

Гость||

Гость писал(a):

Улицы кровью залить,
Страсти какие. Ужос. Ужости. Любой зальёт, и не сомневайся, если это выгодно. Вон у Трампа заливают, и ничего. И будут заливать, не сомневайся.

Гость||

У трампа криминальные разборки,здесь другое..тыкалка.

Имя: Гость
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