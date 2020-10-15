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В стране и мире

Предсказан суточный прирост заболеваемости россиян COVID-19 на пике

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В России суточный прирост заболеваемости COVID-19 на пике составит 17-18 тысяч случаев. Такой прогноз дал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает «Интерфакс».

Он напомнил, что рост заболеваемости фиксируется в среднем на протяжении двух инкубационных периодов. «То есть 28 дней. Учитывая, что начался он где-то неделю назад, то предположительно, дней через 20 должен наступить этап стабилизации эпидемиологического процесса», - предсказал Горелов, отметив, что после этого число заражений начнет снижаться.

Также эпидемиолог отметил, что пока COVID-19 заразилась незначительная прослойка населения. Рост заболеваемости, по его мнению, был ожидаемый.

За последние сутки в России зафиксировали рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19 - их количество составило 286. В стране за прошедшие сутки также было выявлено 13 754 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах и 8392 выздоровления.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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