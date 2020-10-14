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В стране и мире

В России выявили свыше 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

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В России за последние сутки выявили 14 321 новый случай заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в среду, 14 октября.

Больше всего новых случаев за сутки зарегистрировано в Москве (4573), Санкт-Петербурге (602) и Московской области (429). Меньше всего - в Ненецком автономном округе (5) и Чеченской Республике (4). Зафиксировано 239 летальных исходов, полностью выздоровели 7920 человек.

С начала пандемии в стране выявили 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах, 23 205 летальных исхода и 1 039 705 выздоровлений.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная, и указал, что россияне не следуют рекомендациям, введенным для борьбы с инфекцией. По его словам, от соблюдения введенных мер зависит минимизация рисков для страны и экономики.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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