Туалет в российской школе прикрыли шторой в цветочек вместо дверей

14.10.2020 | 18:13

Туалет в российской школе, куда часто по обмену приезжают школьники из Германии, оставили без дверей. Вместо этого один из унитазов прикрыли шторой в цветочек. Пользователь Facebook поделился на своей странице фотографией «инновационного» решения.

Речь идет о нижегородской гимназии № 1, которую местные жители из-за большого количества иностранцев называют немецкой. По сообщению «НН.ру», в здании недавно завершился ремонт, однако в уборной поставили только кафельные стенки между унитазами и один из них прикрыли шторой с цветочным орнаментом. Автор оригинальной идеи неизвестен.

Нижегородцы предположили, что штору повесили во время ремонта, а потом объект сдали вместе с нею в пользование. В местном департаменте образования отметили, что двери в туалете не предусмотрены по проекту работ, договор на их установку заключили отдельно, и чиновники дополнительно выделили деньги. В мэрии пообещали решить проблему в ближайшее время.

В августе 2020 года новый туалет появился в школе села Манзурка в Иркутской области. Там установили унитазы, но не предусмотрели между ними перегородки и места для ног. По словам местной жительницы, этот туалет должен был решить проблему с уборной на улице, которой раньше пользовались школьники и учителя, однако этого не произошло.