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В стране и мире

Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

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Президент России Владимир Путин объявил о регистрации еще одной российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Вакцина была зарегистрирована в среду, 14 октября, центром «Вектор», заявил глава государства.

Ранее препарат «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи и Минобороны, стал первой вакциной от коронавируса в мире. 11 августа президент России объявил о регистрации препарата. Его производство запустили 15 августа. Первыми решили привить медиков и граждан из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса планируется запустить в 2021 году.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Продукты качественные сделать не могут. Почемы вы думаете, что вакцина качественная. Центр Гамалеи-Бармалеи

Гость||

а когда 3-4-5-и т.д. наука рулит

Гость||

Гость писал(a):

Продукты качественные сделать не могут. Почемы вы думаете, что вакцина качественная. Центр Гамалеи-Бармалеи
Мнение навальниста

Гость||

Гость писал(a):

Почемы вы думаете, что вакцина качественная. Центр Гамалеи-Бармалеи

Не стерпел такой обиды Бегемот,

Убежал за пирамиды и ревёт,

Бармалея, Бармалея

Громким голосом

Зовёт:

«Бармалей, Бармалей, Бармалей!

Выходи, Бармалей, поскорей!

Этих гадких детей, Бармалей,

Не жалей, Бармалей, не жалей!»

Гость||

Маска, вот единственная вакцина для простого люда.

Гость||

Путин победил коронавирус.

Имя: Гость
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