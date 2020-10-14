Президент России получит еще одну руководящую должность

14.10.2020 | 11:10

Президент России возглавит Государственный совет. Как сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, полномочия главы государства по формированию данного органа уже прописаны в Конституции.

«Логика какая: это в компетенции президента в конституции. Там, где идет перечисление [полномочий], там написано, [что он] формирует Госсовет», - объяснил Крашенников получение главой государства еще одной руководящей должности.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что считает опасной передачу полномочий президентского характера Госсовету. По его словам, такие изменения могут привести к расколу общества.

Глава государства предложил усилить роль Госсовета, анонсируя 15 января в ходе послания Федеральному собранию конституционную реформу. Путин уточнил, что орган не будет дублировать функции Совета Федерации. Голосование по поправкам в Основной закон проходило с 25 июня по 1 июля, изменения поддержали 77,92 процента голосовавших. Согласно одной из поправок, за главой государства закрепляется право формировать Госсовет.

Основные задачи Госсовета после становления конституционным органом называл сенатор Андрей Клишас. По его словам, он будет заниматься вопросами национальных проектов, оценкой качества жизни в регионах, станет неким арбитром при решении вопросов, возникающих между регионами и федеральным правительством.