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В стране и мире

Президент России получит еще одну руководящую должность

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Президент России возглавит Государственный совет. Как сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, полномочия главы государства по формированию данного органа уже прописаны в Конституции.

«Логика какая: это в компетенции президента в конституции. Там, где идет перечисление [полномочий], там написано, [что он] формирует Госсовет», - объяснил Крашенников получение главой государства еще одной руководящей должности.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что считает опасной передачу полномочий президентского характера Госсовету. По его словам, такие изменения могут привести к расколу общества.

Глава государства предложил усилить роль Госсовета, анонсируя 15 января в ходе послания Федеральному собранию конституционную реформу. Путин уточнил, что орган не будет дублировать функции Совета Федерации. Голосование по поправкам в Основной закон проходило с 25 июня по 1 июля, изменения поддержали 77,92 процента голосовавших. Согласно одной из поправок, за главой государства закрепляется право формировать Госсовет.

Основные задачи Госсовета после становления конституционным органом называл сенатор Андрей Клишас. По его словам, он будет заниматься вопросами национальных проектов, оценкой качества жизни в регионах, станет неким арбитром при решении вопросов, возникающих между регионами и федеральным правительством.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Скоро рухнет эта пирамида

Гость||

хватит путина хотим нормально жить

Гость||

ну теперь точно с колен встанем

Гость||

Есть такая поговорка, что не делается,всё к лучшему.Быстрее займёт новую должность, быстрее и ...

Гость||

Долго ль пылиться шампанское будет?

Гость||

Обратите внимание на странные симметричные зигзагообразные полосы на щеках. Они явно не естественного происхождения.

Гость||

Гость писал(a):

Обратите внимание на странные симметричные зигзагообразные полосы на щеках. Они явно не естественного происхождения.
Наплевать на этого деда в бункере

Гость||

Гость писал(a):

Долго ль пылиться шампанское будет?
Давайте выпьем няня , где же кружка?

Гость||

Гость писал(a):

Обратите внимание на странные симметричные зигзагообразные полосы на щеках. Они явно не естественного происхождения.
Думаете пришелец , оттуда, с планеты Жезлезяка, полезных ископаемых нет, воды нет, ничего нет, населена роботами.

Гость||

Республика пала

Гость||

Яркая победа, прорыв, на раскучку времени нет...

Гость||

Что за д.......бы тут испражняются. А модератор глумливо поощряет высеры.

Гость||

Чем бы дитя не тешилось...Какая нам разница, сколько будет у него должностей ? Нам-то что с этого?

Гость||

С того что таким молчаливым одобрением и блеянием с этим беспределом ты гарантируешь своим детям и внукам нищету, крепостное право, церковно-приходское образование и полное отсутствие медицины

Гость||

Гость писал(a):

С того что таким молчаливым одобрением и блеянием с этим беспределом ты гарантируешь своим детям и внукам нищету, крепостное право, церковно-приходское образование и полное отсутствие медицины
Печально.

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Имя: Гость
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