Обнародован план вакцинации россиян от COVID-19

14.10.2020 | 10:58

До 2022 года планируется привить от COVID-19 70 процентов россиян - это должно сделать вирус управляемым. Такой план обнародовал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает «Интерфакс».

По словам Гинцбурга, можно надеяться, что к концу ноября - началу декабря миллионы доз вакцины выйдут в гражданский оборот, и тогда в течение 10-12 месяцев станет возможным привить такую часть населения, что появится 70 процентов защищенных людей.

Ранее Гинцбург рассказал, что погода на будущей неделе станет «чрезвычайно приятной» для коронавируса и поспособствует его распространению. Он предупредил, что простуда, холодный ветер и промокание ног не помогут развитию врожденного иммунитета, а окажут негативное влияние.

По данным на 13 октября, в России зарегистрировано 13 868 новых случаев коронавируса в 85 регионах, умерли 244 человека, выздоровели 7550. С начала пандемии в стране выявлено 1 326 178 случаев заражения, 22 966 летальных исходов, 1 031 785 выздоровлений.