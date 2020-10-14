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В стране и мире

Обнародован план вакцинации россиян от COVID-19

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До 2022 года планируется привить от COVID-19 70 процентов россиян - это должно сделать вирус управляемым. Такой план обнародовал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает «Интерфакс».

По словам Гинцбурга, можно надеяться, что к концу ноября - началу декабря миллионы доз вакцины выйдут в гражданский оборот, и тогда в течение 10-12 месяцев станет возможным привить такую часть населения, что появится 70 процентов защищенных людей.

Ранее Гинцбург рассказал, что погода на будущей неделе станет «чрезвычайно приятной» для коронавируса и поспособствует его распространению. Он предупредил, что простуда, холодный ветер и промокание ног не помогут развитию врожденного иммунитета, а окажут негативное влияние.

По данным на 13 октября, в России зарегистрировано 13 868 новых случаев коронавируса в 85 регионах, умерли 244 человека, выздоровели 7550. С начала пандемии в стране выявлено 1 326 178 случаев заражения, 22 966 летальных исходов, 1 031 785 выздоровлений.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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