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В стране и мире

В России осталось десять процентов коек для пациентов с коронавирусом

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Коечный фонд для пациентов с коронавирусом заполнен практически на 90 процентов. Об этом рассказал заместитель главы Минздрава Олег Гриднев, передает РИА Новости.

Таким образом, свободных коек осталось около десяти процентов. При этом Гриднев отметил, что около 20 процентов пациентов, которые занимают койки - это пациенты с легкой степенью тяжести заболевания, которые могут лечиться и дома.

В связи с этим Гриднев заявил, что стационарную часть оказания медицинской помощи в России удалось отладить в первом полугодии, однако амбулаторная часть «значительно страдает».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице начали выводить из резерва койки для больных COVID-19. Плановая и экстренная медпомощь, по ее словам, будут и дальше оказываться москвичам в полном объеме.

За последние сутки в России выявили 13 868 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заразившихся - в Москве (4618), Санкт-Петербурге (557) и Московской области (420). Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 326 178 случаев коронавируса в 85 регионах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

20% ну конечно могут и дома лечиться, кашлять, пердеть, сморкаться. А заодно министр подстраховал свою задницу, мол коек если не хватит, лёгким пинка , пусть дома лежат, а у меня койко-места освободятся , вот какой я молодец .

Гость||

Не нужно коронабесия, коронамордия и коронакоек. Это глупо и вредно во всех отношениях.

Гость||

а как-же новая вакцина спутник первая в мире столько шума было и чё...

Имя: Гость
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