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В стране и мире

Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила ультиматум действующему главе государства Александру Лукашенко. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

Тихановская заявила, что в стране происходит государственный террор. Оппозиция много раз заявляла, что готова к диалогу, «но разговор за решеткой - это не диалог». Лукашенко убивает свое будущее и пытается утянуть за собой весь белорусский народ.

«25 октября мы объявляем Народный Ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования», - объявила Тихановская и озвучила сами требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, все политзаключенные должны быть освобождены.

Если власть их не выполнит, то вся страна «мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», 26 октября начнется забастовка на всех предприятиях, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

Ранее Тихановская отказалась называть себя президентом. Она пояснила, что не считает себя политиком. «Наверное, максимум, что я могу о себе сказать, - это символ свободы», - заявила экс-кандидат.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Тихановская набрала 10 процентов, а баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко - 80 процентов голосов.

Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже третий месяц.

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Источник — lenta.ru
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