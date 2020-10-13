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В стране и мире

Россиян отказались лечить по-новому

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Минфин и Центробанк отказались поддержать законопроект, вводящий в России новый порядок обязательного медицинского страхования, пишут «Ведомости». Лечить россиян в федеральных клиниках предлагалось без посредничества частных страховых компаний.

Документ предполагает два основных новшества. Первое связано с радикальным сокращением финансирования частных страховщиков из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) - с 1-2 процентов от общей суммы средств в управлении компании до 0,5-1 процента. Эти деньги призваны компенсировать расходы страховщиков на ведение дел и фактически служат источником получения прибыли.

Участники страхового рынка выступили резко против такой меры, указывая на то, что ее реализация приведет к быстрому снижению рентабельности их работы. В результате многие компании будут вынуждены уйти с рынка, что негативно скажется на качестве обслуживания пациентов.

Вторая инициатива в рамках законопроекта касается передачи полномочий частных страховщиков в части контроля за деятельностью федеральных медицинских учреждений ФФОМС. В этом случае фонд будет самостоятельно следить за качеством услуг, а у страховых компаний останется возможность работать с клиниками на региональном и муниципальном уровне.

Минфин и ЦБ выступают против изменений, отмечая, что они могут привести к разделению единой системы обязательного медицинского страхования на две части: на федеральном уровне и на всех остальных. Опрошенные изданием специалисты считают предлагаемые изменения неоднозначными, отмечая, что страховщики и без того не могли активно работать с федеральными клиниками.

За реорганизацию системы ОМС регулярно высказывались многие политики и чиновники. Одной из последних в пользу реформы в 2018 году выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она предлагала полностью исключить из процесса страховые компании, передав ФФОМС все полномочия по контролю за оказываемыми услугами. Однако конкретных законодательных инициатив в этой сфере до сих пор не разрабатывалось.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

За реорганизацию системы ОМС
Пора уже личить росийан поновову!!!

Гость||

Гость писал(a):

Пора уже личить росийан поновову!!!
Учить начали по-новому. Скоро и лечить начнут.

Имя: Гость
Комментарий:

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