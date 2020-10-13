Российский министр признал вину в развращении детей

В Архангельской области заподозренный в развращении детей исполняющий обязанности министра образования региона Юрий Гнедышев признал свою вину. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает РИА Новости.
Российский чиновник сознался в том, что совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних девочек. Министр был задержан по подозрению в педофилии и изготовлении порнографических материалов при помощи интернета.
9 октября сообщалось, что в декабре 2019 года он переписывался в социальной сети с двумя несовершеннолетними школьницами, развращая их. Одной из девочек он прислал ссылку на видеозапись сексуального характера. На основании результатов оперативно-разыскной деятельности возбуждено уголовное дело.
Гнедышев занимает пост исполняющего обязанности министра образования с конца августа 2020 года.
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