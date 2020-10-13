Сетевое издание|18+|Вторник|13 окт 2020|16:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Российский министр признал вину в развращении детей

Печать

В Архангельской области заподозренный в развращении детей исполняющий обязанности министра образования региона Юрий Гнедышев признал свою вину. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает РИА Новости.

Российский чиновник сознался в том, что совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних девочек. Министр был задержан по подозрению в педофилии и изготовлении порнографических материалов при помощи интернета.

9 октября сообщалось, что в декабре 2019 года он переписывался в социальной сети с двумя несовершеннолетними школьницами, развращая их. Одной из девочек он прислал ссылку на видеозапись сексуального характера. На основании результатов оперативно-разыскной деятельности возбуждено уголовное дело.

Гнедышев занимает пост исполняющего обязанности министра образования с конца августа 2020 года.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Робот Федор был прав?

Гость||

Гордость партии Единая Россия?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На основании результатов оперативно-разыскной деятельности
penzainform.ru писал(a):
На основании результатов оперативно-разыскной деятельности
Грамотеи писать научитьесь правильно

Гость||

Там всё верно написано, марш в класс!

Гость||

Гость писал(a):

Там всё верно написано, марш в класс!
Ты наверно Дурачок?

Гость||

Гость писал(a):

Ты наверно Дурачок?
Дурачок в министерстве образования.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте