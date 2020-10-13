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В стране и мире

Нижегородскому стрелку проведут посмертную психиатрическую экспертизу

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В Нижегородской области проведут посмертную экспертизу 18-летнему Данилу Монахову, который убил трех человек и покончил с собой. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, погибшему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, цель которой установить психическое состояние стрелка и мотивы его поступка. В настоящий момент сотрудники Следственного комитета России проводят допрос свидетелей, назначают экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Поиски нижегородского стрелка продолжались всю ночь, несмотря на темное время суток и экстремальную ситуацию. Подозреваемый был вооружен и представлял опасность.

Утром 13 октября Монахова нашли мертвым на окраине поселка Большеорловское Нижегородской области. По предварительным данным, он покончил с собой. Рядом с телом обнаружены два охотничьих ружья.

Накануне Монахов поссорился с бабушкой, схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее. На крики женщины прибежал сосед, стрелок убил его на месте, а затем открыл огонь по пассажирскому автобусу. Саму пенсионерку молодой человек ранил в брюшную полость, в настоящее время она находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Всего в результате стрельбы три человека погибли, еще три получили ранения.

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Источник — lenta.ru
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