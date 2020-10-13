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В стране и мире

Нижегородского стрелка нашли мертвым

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Данила Монахова, который убил троих человек и ранил еще троих в селе Большеорловское Нижегородской области, нашли мертвым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК).

По предварительным данным, 18-летний юноша покончил с собой. Его искали в окрестностях села на протяжении всей ночи, и лишь к утру обнаружили вблизи окраины.

Накануне Монахов поссорился с бабушкой, схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее. На крики женщины прибежал ее сосед, его стрелок убил на месте. Затем юноша открыл огонь по пассажирскому автобусу. Саму пенсионерку он ранил в брюшную полость, в настоящее время она находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

По словам источника в правоохранительных органах, молодой человек был нелюдим, увлекался компьютерными играми, оружием и сталкерингом. Кроме того, он интересовался темой колумбайна и в 9 классе планировал устроить в школе теракт. Но ФСБ узнала о его намерениях и поставила мальчика на учет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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