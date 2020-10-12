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В стране и мире

Восстановлена картина стрельбы в Нижегородской области

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18-летний уроженец Нижнего Новгорода Данил Монахов, расстрелявший людей на остановке в селе Большеорловское, перед этим поссорился с бабушкой. Картину произошедшего восстановил Telegram-канал «112».

Поругавшись с родственницей, молодой человек схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее. На крики женщины прибежал сосед - Монахов открыл огонь и по нему. Мужчина погиб на месте, бабушка стрелка госпитализирована.

После этого молодой человек взял второе ружье и отправился на остановку, где убил еще одного человека и ранил троих. Монахов также обстрелял рейсовый автобус, однако пассажиры и водитель не пострадали.

Стрелку удалось скрыться. На его поиски отправили сотрудников Росгвардии, СОБР и ОМОН.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы распространили ориентировку на Монахова. Из нее следует, что стрелок 2002 года рождения, у него при себе имеются два гладкоствольных охотничьих ружья и 40 патронов. Кроме того, известно, что он может передвигаться на автомобиле KIA Ceed белого цвета или на серебристом KIA Spectra.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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