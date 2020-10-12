В России задумали продлить льготную ипотеку до конца 2021 года

12.10.2020 | 14:43

Программа льготного ипотечного кредитования, предусматривающая выдачу россиянам кредитов на покупку жилья под 6,5 процента годовых, может быть продлена до конца 2021 года. Соответствующее постановление подготовил Минфин, передает РИА Новости.

Объем выдачи ипотеки в рамках программы до конца 2021-го должен составить 2,8 триллиона рублей, уточняет агентство. В сентябре в правительстве обещали поддержать продление льготной ипотеки. Условия поддержки задумали определить после 1 ноября текущего года, когда истекает изначально установленный срок действия программы.

Ипотеку под 6,5 процента президент России Владимир Путин анонсировал в середине апреля текущего года. Спустя пару дней российские банки запустили соответствующие кредитные продукты. В рамках льготной программы можно получить заем на покупку квартиры в новостройке под 6,5 процента годовых. Сниженная ставка действует в течение всего периода кредитования. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 12 миллионов рублей, в других регионах России - 6 миллионов рублей.