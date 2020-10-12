В России выявили 13,5 тысячи новых случаев коронавируса

12.10.2020 | 11:02

В России за последние сутки выявили 13 592 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в понедельник, 12 октября.

Наибольшее число случаев - в Москве (4395), Санкт-Петербурге (538) и Московской области (440). Меньше всего заразившихся - в Ненецком автономном округе и Чечне (2 и 7 соответственно). Также за последние сутки 125 пациентов с коронавирусом умерли, еще 3793 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 22 722 летальных исходов, еще 1 024 235 человека выздоровели.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия выйдет на плато по коронавирусу в течение следующих 10-20 дней. По ее словам, жители страны стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении мер профилактики, часть работающего населения была переведена на дистанционный режим, школьников отправили на длительные каникулы.