Сетевое издание|18+|Понедельник|12 окт 2020|12:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Россиянка приютила на зиму аиста и назвала его Васей

Печать

Россиянка Галина Оношенко из села Званное Курской области приютила аиста на зиму и назвала его Васей. Об этой истории сообщает Telegram-канал Mash.

Птица со сломанной лапой и перебитыми крыльями пришла к порогу частного дома санитарки. Вероятно, аиста подстрелили охотники. Поскольку местные жители считают, что аисты имеют душу, прогнать гостя было нельзя. Галина перевязала аиста, назвала Васей и оставила у себя.

Галина кормила аиста рыбой и лягушками, раны обрабатывала мазью и меняла бинты. Через два месяца Вася поправился и смог летать, однако отправляться в теплые страны было уже поздно, поэтому зимовать птице придется в Курской области.

В конце сентября сообщалось о жителе Самары, который установил на стене жилого дома больше сотни почтовых ящиков, где он рассчитывает поселить стаи воробьев. В ближайшее время ящики покроют защитным лаком, а рядом с ними посадят вьющийся виноград.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

. Вероятно, аиста подстрелили охотники.
Это не охотники. Это уроды, которые не по промысловой живности стреляют. Им самим в жёппу заряд солью!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте