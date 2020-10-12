Россиянка приютила на зиму аиста и назвала его Васей

12.10.2020 | 11:14

Россиянка Галина Оношенко из села Званное Курской области приютила аиста на зиму и назвала его Васей. Об этой истории сообщает Telegram-канал Mash.

Птица со сломанной лапой и перебитыми крыльями пришла к порогу частного дома санитарки. Вероятно, аиста подстрелили охотники. Поскольку местные жители считают, что аисты имеют душу, прогнать гостя было нельзя. Галина перевязала аиста, назвала Васей и оставила у себя.

Галина кормила аиста рыбой и лягушками, раны обрабатывала мазью и меняла бинты. Через два месяца Вася поправился и смог летать, однако отправляться в теплые страны было уже поздно, поэтому зимовать птице придется в Курской области.

В конце сентября сообщалось о жителе Самары, который установил на стене жилого дома больше сотни почтовых ящиков, где он рассчитывает поселить стаи воробьев. В ближайшее время ящики покроют защитным лаком, а рядом с ними посадят вьющийся виноград.