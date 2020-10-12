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В стране и мире

Раскрыта личность расстрелявшего рейсовый автобус россиянина

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Расстрелявшим рейсовый автобус в Нижегородской области оказался 18-летний уроженец Нижнего Новгорода. Его личность раскрыло издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, нападение на автобус устроил Даниил Малахов, приехавший в село Большеорловское из Нижнего Новгорода погостить у бабушки. Известно, что перед атакой он застрелил свою родственницу. В настоящее время он скрывается в лесу, с собой у нападавшего два ружья.

В результате обстрела автобуса в Нижегородской области четыре человека погибли, еще несколько получили ранения. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

Отмечалось, что нападавший заранее ждал автобус на остановке и готовился к атаке. После совершения нападения ему удалось скрыться в лесу.

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Источник — lenta.ru
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