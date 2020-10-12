Определен «срок жизни» коронавируса на деньгах и смартфонах

12.10.2020 | 11:17

Ученые Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями определили «срок жизни» коронавируса на поверхности денежных банкнот, металлических поручнях и смартфонов. Соответствующее исследование опубликовано в Virology Journal.

Согласно материалам, коронавирус способен жить на гладких поверхностях при комнатной температуре на протяжении 28 дней. При этом наибольшую опасность представляют непористые поверхности: стекла, купюры и предметы из нержавеющей стали. При температуре плюс 20 градусов вирус может оставаться на них около месяца, при плюс 30 - до трех недель. Лишь при плюс 40 градусах тепла коронавирус живет на таких поверхностях несколько суток.

Ученые подчеркнули, что наибольшую опасность представляют экраны смартфонов, поскольку, в отличие от рук, люди не дезинфицируют их так же регулярно.

Ранее стало известно, что специалисты из департамента физики Индийского технологического института методом компьютерного моделирования обнаружили в черном перце вещество, способное подавить активность COVID-19. Оно называется пиперин. Как предположили российские ученые, эта гипотеза может работать не только в компьютерной модели, но и в реальности. Однако это необходимо подтвердить реальными экспериментами.