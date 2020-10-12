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В стране и мире

Кремль опроверг возможность полного локдауна из-за коронавируса

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В России больше не планируется полного локдауна из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом в понедельник, 12 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России опроверг возможность возвращения к жестким ограничительным мерам, несмотря на осенний рост числа инфицированных. По его словам, к настоящему времени в стране удалось создать эффективную систему по борьбе с коронавирусом. В результате был сформирован значительно больший запас прочности, чем существовал во время первого всплеска заболеваемости, пришедшегося на весну.

В частности, пояснил Песков, за прошедшие месяцы были разработаны более продвинутые протоколы лечения, за счет которых удалось снизить смертность пациентов с COVID-19, а также расширен коечный фонд. «Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун», - подчеркнул он.

За последние сутки в России выявили 13 592 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 312 310 случаев инфицирования в 85 регионах. При этом 22 722 человека скончались, еще 1 024 235 человек выздоровели.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная пообещала, что Россия выйдет на плато по коронавирусу в течение следующих 10-20 дней. По ее словам, жители страны стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении мер профилактики, часть работающего населения была переведена на дистанционный режим, школьников отправили на длительные каникулы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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