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В стране и мире

Бездетных россиян захотели обложить еще одним налогом

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В «Совете матерей» захотели обложить бездетных россиян еще одним налогом - налогом на бездетность. Это коснется как женщин, так и мужчин, рассказала председатель правления организации Татьяна Буцкая в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит», - пояснила собеседница радиостанции. По ее словам, сумма платежа составит примерно 500 рублей в месяц. Она отметила, что это будет платой за возможность строить карьеру, жить для себя, путешествовать и получать образование.

Также Буцкая уточнила, что налог будут выплачивать только люди репродуктивного возраста. Те, кто по медицинским показаниям не могут иметь детей, не обязаны выплачивать эти 500 рублей каждый месяц. Такая мера, по словом Буцкой, нужна для того, чтобы бороться с низкой рождаемостью в стране и миграцией.

«У нас сейчас огромная демографическая яма, если мы не сделаем серьезных шагов в сторону увеличения рождаемости, то нас как нации просто не будет. (...) Если мы не рожаем детей, значит ее будут заселять те, кто сюда приедет», - убеждена Буцкая.

Ранее о введении такого налога задумались в Башкирии. Председатель государственного собрания-курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев напомнил, что в Советском Союзе налог на бездетность существовал, и сейчас вопрос его возвращения актуален, поскольку проблема с низкой рождаемостью характерна для всей России и большинства развитых стран.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Буцкая совсем ку-ку? Рождаемость не таким образом поднимают.

Гость||

А по другому никак, например з/п людям поднять до европейского уровня, медицину, образование в разы улучшить, а?

Гость||

Ей муж мозги отбил?

Гость||

Сначала штрафуют за несоблюдение социальной дистанции и при этом одновременно принуждают к спариванию. А про права человека не слышали, не? А вдруг у самки какие-нибудь инфекционные болезни, а я должен буду с ней незащищённым сексом заниматься? Или все уже забыли что опыты над человеком без его согласия запрещены во всём мире?

А если никто не дает будут представлять объект для осеменения?

Гость||

Ещё хочет подлить масла в огонь, народ и так нищ еле сводит концы с концами, а тут ещё хочет с него 500рублей содрать.И как её потом называть будут , эту Буцкую.

Гость||

Да никто не введёт никакой налог, не то время, не та обстановка в государстве.

Имя: Гость
Комментарий:

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