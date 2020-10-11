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В стране и мире

В России выявили 13,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

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В России за последние сутки выявили 13 634 новых случая заражения коронавирусом во всех регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в воскресенье, 11 октября.

Больше всего заразившихся — в Москве (4501), Санкт-Петербурге (528) и Московской области (419). Меньше всего — в Ненецком и Чукотском автономных округах (3 и 1 соответственно). Также за сутки зафиксировано 149 летальных исходов, полностью выздоровели 4 240 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 298 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 597 летальных исходов, выздоровели 1 020 422 человека.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сравнил реакцию на вакцину от коронавируса у мужчин и женщин. Отвечая на вопрос о разнице в реакциях, ученый заверил, что в настоящее время отличий в состоянии после вакцинации у мужчин и женщин не выявлено. Какие-либо реакции на прививку от коронавирусной инфекции у всех добровольцев проявляются одинаково.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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