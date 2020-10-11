Токсичные водоросли названы одной из основных причин загрязнения на Камчатке

11.10.2020 | 11:20

Токсичные водоросли названы одной из основных версий причин загрязнения воды и массовой гибели микроорганизмов и рыб на Камчатке. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, по итогам совещания в региональном правительстве директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров заявил, что пока нет точного понимания произошедшего, но именно токсичные водоросли выходят на первое место среди всех возможных версий. Такие выделения влияют на микроорганизмы, рыб и растений, а в ряде случаев на человека. По слова Озерова, попадание токсичной воды на кожу может вызвать ожог.

Ученый исключил версию загрязнения воды из-за распложенных на Камчатском полуострове вулканов. Извержения происходят на расстоянии свыше 300 километров от места загрязнения. Планируется организация морских экспедиций, которые помогут разобраться, что приводит водоросли в активное состояние, вызывающее красные приливы (термин обозначающий выделение сильных токсинов).

9 октября губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что версия о массовой гибели морских животных из-за токсичных водорослей звучит комично, однако такие данные имеют право на существование. «Токсичные микроводоросли могут вызывать такие явления, и они известны и описаны не только на Камчатке», — сказал губернатор.

2 октября стало известно о появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных. Мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Серферы, которые заходили в воду, жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Росприроднадзор не исключил, что у произошедшего могут быть техногенные причины.