Россиянин ударил ножом отказавшуюся принять кольцо и розы жену

11.10.2020 | 12:24

В Башкирии задержан 51-летний житель Белорецкого района, ударивший ножом свою 43-летнюю супругу, которая отказалась принять кольцо и розы. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, за несколько месяцев до трагедии женщина узнала об измене мужа и после скандала выгнала его. Россиянин попытался наладить отношения, купил букет роз и золотое кольцо и отправился к дому возлюбленной. Однако появившегося на пороге мужчину потерпевшая встретила руганью и набросилась на него со скалкой. Букет женщина выбросила в коридор.

Отвергнутый муж зашел в ближайший магазин, приобрел нож, вернулся обратно и постучал в дверь. Когда женщина открыла, он нанес ей глубокий колотый удар холодным оружием и сбежал с места происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемый был задержан. Его жена находится в больнице, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

15 сентября сообщалось, что Саратовский областной суд отменил обвинительный приговор и оправдал местную жительницу Аслиму Салимову, которая изначально была приговорена к 7,5 года колонии за умышленное убийство супруга, напавшего на нее с ножом.