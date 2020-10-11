Сетевое издание|18+|Воскресенье|11 окт 2020|13:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиянин ударил ножом отказавшуюся принять кольцо и розы жену

Печать

В Башкирии задержан 51-летний житель Белорецкого района, ударивший ножом свою 43-летнюю супругу, которая отказалась принять кольцо и розы. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, за несколько месяцев до трагедии женщина узнала об измене мужа и после скандала выгнала его. Россиянин попытался наладить отношения, купил букет роз и золотое кольцо и отправился к дому возлюбленной. Однако появившегося на пороге мужчину потерпевшая встретила руганью и набросилась на него со скалкой. Букет женщина выбросила в коридор.

Отвергнутый муж зашел в ближайший магазин, приобрел нож, вернулся обратно и постучал в дверь. Когда женщина открыла, он нанес ей глубокий колотый удар холодным оружием и сбежал с места происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемый был задержан. Его жена находится в больнице, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

15 сентября сообщалось, что Саратовский областной суд отменил обвинительный приговор и оправдал местную жительницу Аслиму Салимову, которая изначально была приговорена к 7,5 года колонии за умышленное убийство супруга, напавшего на нее с ножом.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте