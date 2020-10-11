Сетевое издание|18+|Воскресенье|11 окт 2020|15:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиянам предрекли морозы до минус 15 градусов

Печать

В Гидрометцентре предрекли морозы до минус 15 градусов в отдельных регионах России. О предстоящей погоде «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Людмила Паршина.

В ближайшие дни в восточных областях Центрального федерального округа и в большинстве районов Поволжья будет удерживаться сухая и теплая погода. На северо-западе температура составит до 10-15 градусов тепла, в Карелии — чуть ниже, 8-13 тепла.

На севере европейской части России ожидаются дожди и туманы, дневная температура будет в пределах 5-12 градусов, ночи пройдут без заморозков. На крайнем северо-востоке, в Ненецком округе, столбики термометра ночью опустятся до минус 2 градусов.

В центральных областях в воскресенье, 11 октября, и в начале следующей недели местами пройдут небольшие дожди. Преобладающая температура воздуха ночью составит плюс 2-9 градусов, днем — плюс 11-18 градусов.

На севере Поволжья местами ожидаются ночные заморозки — до минус 3 градусов.

Потеплеет на юге Западной Сибири: в Новосибирской, Кемеровской областях и на Алтае днем ожидается от 3 до 10 градусов тепла. В Томской области — плюс 2-7 градусов. Однако местами днем может фиксироваться слабо отрицательная температура — до минус 3 градусов, а ночью — до минус 9.

В Алтайском крае ночью местами температура снизится до минус 10 градусов, в Республике Алтай — до минус 15 градусов. На Ямале днем ожидается от 2 до 8 градусов тепла, ночью — до минус 10. На севере Амурской области ожидаются дожди с мокрым снегом, днем — плюс 4-9 градусов, но местами минус 1-6 градусов.

Ранее в Росгидромете заявили, что россиян ждет погодная «перестройка».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте