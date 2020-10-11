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В стране и мире

Мотоциклист погиб при попытке перепрыгнуть разведенный мост в Петербурге

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В ночь на 11 октября в Санкт-Петербурге мотоциклист погиб при попытке перепрыгнуть Сампсониевский мост через Большую Невку. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление ГИБДД, мост был разведен в момент происшествия.

Инцидент произошел около двух часов ночи. Мост развели для прохода судна на реке, но мотоциклист на Kawasaki проигнорировал поднятый защитный барьер и запрещающий сигнал светофора.

Мужчина выехал на мост, а затем упал в проем перед поднятым пролетом. Водитель мотоцикла скончался на месте происшествия. В ГИБДД добавили, что в настоящее время проводят проверку причин ДТП.

В августе сообщалось, что россиянка за рулем авто насмерть сбила сотрудника мотовзвода управления ГИБДД по Челябинску. Сотрудник получил смертельные травмы в результате столкновения с легковым автомобилем Hyundai Solaris. За рулем находилась 21-летняя девушка.

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Источник — lenta.ru
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