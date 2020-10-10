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В стране и мире

В Совфеде прокомментировали перемирие в Нагорном Карабахе

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Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал достигнутое между Арменией и Азербайджаном соглашение о прекращении огня. Своими размышлениями он поделился в Facebook-аккаунте.

Новые договоренности между сторонами он назвал «долгожданными и желанными», отметив, что текст предельно лаконичен, но в нем есть все, что требуется на данном этапе. «Произошло главное - разорван замкнутый круг взаимного насилия. Есть шанс - если не на мир, то на перемирие. Лучше так, чем никак», - подчеркнул сенатор.

По его мнению, президент России Владимир Путин в полном объеме проявил политическую волю, а министр иностранных дел Сергей Лавров ее реализовал. Косачев выразил искреннюю благодарность Баку и Еревану, «проявившим мужество встретиться в Москве». «Теперь главная ответственность, разумеется, на сторонах конфликта. Впереди много тяжелого. (...) Но то, что после десяти часов сложнейших консультаций удалось прекратить кровопролитие, выше всяких похвал», - резюмировал парламентарий.

Ереван и Баку договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня - 12:00 10 октября. Конкретные параметры режима перемирия будут согласованы дополнительно.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

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Источник — lenta.ru
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