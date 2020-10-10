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В стране и мире

В России снова зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом

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В России за последние сутки выявили 12 846 новых случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. О рекордных показателях сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в субботу, 10 октября.

Больше всего заразившихся - в Москве (4105), Санкт-Петербурге (501) и Московской области (416). Меньше всего - в Чеченской республике и Чукотском автономном округе (5 и 1 соответственно).

Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 285 084 случая коронавируса в 85 регионах, из них 1 016 202 человека выздоровели, 22 454 - умерли.

Накануне, 9 октября сообщалось, что в России за последние сутки зафиксировали 12 126 инфицированных. До этого максимальный суточный прирост был отмечен 11 мая - в тот день COVID-19 подтвердился у 11 656 россиян.

По прогнозам профессора вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, максимальный суточный прирост заболевших COVID-19 в России составит 15-17 тысяч человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

А если он не угадал, а он точно не угадал ибо не волшебник, а обычный вирусолог. И что тогда, куда бежать, за что хвататься? ,за маску с перчатками, но они как мёртвому припарки ....да, дожили .

Гость||

Ага, мы помним, как после 70 статистика выдавала ровно 35. ВАМ НИКТО НЕ ВЕРИТ.

Гость||

Гость писал(a):

Ага, мы помним, как после 70 статистика выдавала ровно 35. ВАМ НИКТО НЕ ВЕРИТ.
Ложь сплошная.

Имя: Гость
Комментарий:

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