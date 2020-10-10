Россиянам пообещали дождливую и пасмурную неделю

10.10.2020 | 09:02

В европейкой части России ожидается дождливая и пасмурная погода в течение ближайшей недели. Об этом рассказал ТАСС руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«В предстоящие выходные и на следующей неделе, до субботы, будут дожди в Москве. Не каждый день, но будет преобладать влияние Атлантики. Санкт-Петербург, Калининградская область, Псков, Липецк, Смоленск - здесь тоже будет влияние циклонической циркуляции», - пообещал он.

По словам Варакина, жители этих регионов не будут часто видеть солнце, а погода будет облачной.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила жителей некоторых российских регионов о понижении температуры до значений, характерных для середины октября. Так, похолодание прогнозируется в центре Европейской России. В настоящее время тепло сохраняется благодаря процессу блокирования, хотя вероятно, что он завершится на следующей неделе.