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В стране и мире

Работающим пенсионерам приготовились вернуть индексацию

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Российские власти приготовились вернуть индексацию работающим пенсионерам, соответствующее предложение поступило в правительство. Об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передает ТАСС.

«Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ. Разумеется, мы эту тему обсуждали и с Пенсионным фондом, и с министерством труда», - пояснил он. По словам Исаева, рассматривается два варианта: единовременная индексация и поэтапная.

Ранее в октябре такое поручение дал президент России Владимир Путин. Пенсии работающим пенсионерам в России перестали индексировать в 2016 году. На такой шаг власти пошли для уменьшения дефицита Пенсионного фонда.

Как показало недавнее исследование банка «Открытие», большинство (56 процентов) пожилых россиян предпочли самостоятельно копить на пенсию. Еще 28 процентов жителей страны не планируют откладывать на старость, а у 12 процентов населения уже есть накопления.

В конце сентября Путин пообещал рост пенсий в 2021 году на 6,3 процента. При этом индексация коснется только выплат, которые получают неработающие пенсионеры. Пенсии работающих пенсионеров не повышаются автоматически на величину инфляции с 2016 года.

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Источник — lenta.ru
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