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В стране и мире

Пожар на территории бывшей воинской части под Рязанью потушили

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Пожар на складе боеприпасов, расположенном на территории бывшей воинской части под Рязанью, полностью потушен. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

О полной ликвидации всех очагов возгорания доложил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. По его словам, начался этап восстановления казарменно-жилищного фонда, пострадавшего от последствий ЧС.

В ведомстве также исключили возможность нового пожара на складе боеприпасов.

Ранее в сети появилось видео, на котором видны разрушения на объекте. Некоторые здания оказались полностью уничтоженными. Местность вокруг складов частично выжжена.

Взрывы на складе боеприпасов, приведшие к возгоранию, в бывшей воинской части в Рязанской области начались 7 октября, после произошедшего эвакуировали более 2,3 тысячи человек. 13 человек пострадали. Предположительно, на территории склада находилось 75 тысяч тонн боеприпасов. Взрывы раздавались с интервалом в несколько секунд.

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Источник — lenta.ru
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