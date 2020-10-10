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В стране и мире

Онищенко оценил необходимость введения ограничений из-за коронавируса

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Бывший главный санитарный врач России, академик РАН и депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает недопустимым возвращение жестких ограничений из-за коронавируса. Такой сценарий может повлечь за собой как экономические, так и медицинские последствия, отметил он. Слова Онищенко передает ТАСС.

«Не надо, я убежден и говорю: не надо. Возвращаться к весенним [ограничениям] - это демонстрировать свою безграмотность», - оценил Онищенко необходимость новых ограничений. По мнению депутата, вместо них нужно воспитывать в людях сознательное отношение с здоровью и штрафовать их за нарушения правил профилактики инфекций.

Кроме того, из-за введения новых ограничений, по мнению Онищенко, в России может возрасти смертность, но не среди заразившихся коронавирусом. «[Это] люди, сидящие взаперти в условиях гиподинамии и хронического стресса, не получающие медицинскую помощь. Смертность мы получим - ну, не от ковида, а опосредованную ковидом. И уже получили», - сказал депутат.

Ранее мэр Москвы Сергея Собянин подчеркивал, что столичные власти не хотят закрывать город из-за пандемии, чтобы не ударить по экономике. По его словам, следующая неделя будет решающей в плане принятия решения о необходимости новых ограничений. Прошлая неделя была без значительных улучшений, росло число зараженных и госпитализаций.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Поздно уже сознательность воспитывать. Уже что есть, то есть.

Больше сказать, видимо, нечего

Гость||

Онищенко прав .Заразившиеся ковидом излечиваются, а вот люди с сопутствующими заболеваниями и не получающие в условиях жесткого карантина медицинской помощи , умирают.Их , попросту, никто не лечит из за дефицита врачей

Имя: Гость
Комментарий:

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