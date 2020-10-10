Сетевое издание|18+|Суббота|10 окт 2020|16:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Купленный парой котенок оказался тигренком

Печать

Мошенники продали паре из французского города Гавр тигренка вместо котенка породы саванна. Об этом сообщает издание New York Post.

В 2018 году мужчина и женщина, чьи имена не сообщаются, нашли в интернете объявление о продаже котенка породы саванна, которая появилась в результате скрещивания экзотического африканского сервала и домашней кошки. Они заплатили за питомца около семи тысяч долларов (541,5 тысячи рублей).

Позже пара заподозрила, что с их домашним любимцем что-то не так. Оказалось, что они купили суматранского тигра, который считается видом на грани исчезновения. По данным Всемирного фонда дикой природы, в мире осталось менее 400 особей.

В Индонезии охотникам на тигров грозит тюрьма или крупные штрафы. Но несмотря на возросшие усилия по сохранению тигров, включая ужесточение законов, на острове Суматра и в других частях Азии сохраняется нелегальный рынок тигров. Их части тела используют в нетрадиционной медицине.

После обращения пары в полицию французские власти проследили историю тигренка вплоть до нелегального ввоза в страну и арестовали девять человек по подозрению в причастности к этому делу.

Животное чувствует себя хорошо, его передали во Французский офис биоразнообразия.

Ранее сообщалось, что жительница аргентинского города Санта-Роза-де-Лилес провинции Тукуман подобрала на улице котенка, а позже выяснила, что это детеныш пумы ягуарунди. Владелица котенка расстроена, что ей пришлось расстаться с ним, но понимает, что поступила правильно, отдав его специалистам.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте