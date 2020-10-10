Купленный парой котенок оказался тигренком

10.10.2020 | 15:00

Мошенники продали паре из французского города Гавр тигренка вместо котенка породы саванна. Об этом сообщает издание New York Post.

В 2018 году мужчина и женщина, чьи имена не сообщаются, нашли в интернете объявление о продаже котенка породы саванна, которая появилась в результате скрещивания экзотического африканского сервала и домашней кошки. Они заплатили за питомца около семи тысяч долларов (541,5 тысячи рублей).

Позже пара заподозрила, что с их домашним любимцем что-то не так. Оказалось, что они купили суматранского тигра, который считается видом на грани исчезновения. По данным Всемирного фонда дикой природы, в мире осталось менее 400 особей.

В Индонезии охотникам на тигров грозит тюрьма или крупные штрафы. Но несмотря на возросшие усилия по сохранению тигров, включая ужесточение законов, на острове Суматра и в других частях Азии сохраняется нелегальный рынок тигров. Их части тела используют в нетрадиционной медицине.

После обращения пары в полицию французские власти проследили историю тигренка вплоть до нелегального ввоза в страну и арестовали девять человек по подозрению в причастности к этому делу.

Животное чувствует себя хорошо, его передали во Французский офис биоразнообразия.

Ранее сообщалось, что жительница аргентинского города Санта-Роза-де-Лилес провинции Тукуман подобрала на улице котенка, а позже выяснила, что это детеныш пумы ягуарунди. Владелица котенка расстроена, что ей пришлось расстаться с ним, но понимает, что поступила правильно, отдав его специалистам.