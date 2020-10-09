В России предложили «обнулять» нарушения ПДД

09.10.2020 | 10:35

В текущей редакции нового КоАП РФ предусматривается возможность «обнуления» нарушений ПДД. Об этом в четверг, 8 октября, член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин сообщил РИА Новости.

По его словам, идея «обнуления» касается лиц, привлеченных к ответственности за нарушение ПДД, которое было выявлено с помощью средств фото- и видеофиксации. Если такой водитель своевременно оплатил штраф, то он не считается подвергнутым наказанию. А значит, следующее аналогичное нарушение ПДД не будет считаться повторным.

Проект нового КоАП РФ дорабатывается с учетом позиции заинтересованных госорганов и организаций, а также на основе предложений граждан по результатам публичного обсуждения.

29 сентября сообщалось, что разработанные в МВД поправки к правилам дорожного движения дают обоснования для введения новых штрафов для водителей.