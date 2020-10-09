Российские коммунальщики покосили траву под снегом

09.10.2020 | 17:31

Российские коммунальщики из Сибири вышли косить траву, которая уже была покрыта снегом. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

О новых методах стрижки газона рассказали жители Кузбасса и Новосибирска. Сотрудники коммунальных организаций водили садовыми триммерами по снегу, хотя самой травы не было видно.

Однако, как передает РЕН ТВ, в таких случаях ответственность лежит на управляющей организации, которая планирует работы. Там заранее составляют график мероприятий, однако снегопад на этот раз почему-то не учли.

Ранее коммунальщики Белогорска в Амурской области попытались бороться с гололедом с помощью бензина и бульдозера. После аномального дождя в городе решили поливать ледяную корку бензином и поджигать.