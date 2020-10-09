Названа дата регистрации второй российской вакцины от коронавируса

09.10.2020 | 16:51

Вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор», планируется зарегистрировать 15 октября. Такую дату назвал генеральный директор центра Ринат Максютов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

По его словам, все испытавшие вакцину добровольцы чувствуют себя хорошо. Лишь у некоторых в первые пару дней после инъекции болело место укола. В исследовании вакцины поучаствовало 100 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

«Первыми вакцину получат участники пострегистрационных клинических исследований, число которых составит 30 000 человек. Также будет проведено отдельное пострегистрационное клиническое исследование, в котором примут участие 150 добровольцев старше 60 лет», - уточнил он.

Препарат центра «Вектор», получивший название «ЭпиВакКорона», стал второй российской вакциной от коронавируса. Первая была разработана центром имени Гамалеи, ее запустили в производство 15 августа. Препарат назвали «Спутник V». Первыми прививку получат врачи и граждане из групп риска, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, более 5,5 тысячи человек сделали прививки от коронавируса в московских клиниках в рамках пострегистрационных исследований препарата.