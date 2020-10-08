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В стране и мире

В России выявили 11,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

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В России за последние сутки выявили 11 493 новых случая заражения коронавирусом во всех регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в четверг, 8 октября.

Больше всего заразившихся - в Москве (3323), Санкт-Петербурге (461) и Московской области (433). Меньше всего - в Ненецком и Чукотском автономных округах (1 и 2 соответственно). Также за сутки 191 пациент с коронавирусом умер, 7054 человека выздоровели.

Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах, из них 1 002 329 человек выздоровели, 21 865 - умерли.

Ранее стало известно, что рост заболеваемости коронавирусом в России прекратится минимум через три недели при оптимистичном сценарии. По другим расчетам, он может затянуться на пару месяцев, тогда переломный момент наступит перед Новым годом. Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков спрогнозировал стабилизацию ситуации в течение месяца, после чего начнется медленный спад.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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