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В стране и мире

Стало известно о возможном перемирии между Арменией и Азербайджаном

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Стало известно о возможном перемирии между Арменией и Азербайджаном. Об этом со ссылкой на источники в армянском правительстве сообщает EADaily.

«Стороны уже достигли договоренности при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - сообщил источник. Боевые действия будут приостановлены сегодня, 8 октября, в 18:00.

Причиной этого стало то, что Азербайджан, понеся многочисленные потери в живой силе и технике, тем не менее существенно улучшил свои позиции в зоне безопасности вокруг Нагорного Карабаха.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян подтвердил потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.

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Источник — lenta.ru
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