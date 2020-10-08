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В стране и мире

Пенсионер помог россиянке припарковаться, лишился ноги и умер

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Пожилой житель Сахалина помог женщине припарковать машину, лишился ноги и скончался из-за массивной кровопотери, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

По данным следствия, в ноябре прошлого года в городе Оха 32-летняя местная жительница попросила 64-летнего мужчину помочь ей заехать в гараж. Россиянин зашел в гаражный бокс и стал показывать руками, чтобы она ехала на него. Автомобилистка выбрала неверную скорость и наехала на человека, который получил «травматическую ампутацию левой голени». От полученной травмы и большой потери крови он умер на месте.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

В сентябре водитель грузовика наехал на пенсионера, кормившего голубей во дворе дома. Травмы оказались серьезными, через 40 минут пострадавший умер, врачи не смогли ничем помочь.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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