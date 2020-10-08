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В стране и мире

Кремль обратился к россиянам из-за коронавируса

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Статистика по коронавирусу в России является поводом для серьезной обеспокоенности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

В связи с этой ситуацией представитель Кремля призвал всех россиян мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности. «Потому что если каждый из нас для себя не сделает выводы из этого, имеется в виду и ношение масок, и соблюдение всех режимов гигиенических и санитарных, то тогда цифры будут расти еще быстрее, и тогда как раз руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять», - обратился Песков к гражданам страны.

Он напомнил, что в России уже произведена мобилизация и переналадка системы здравоохранения под потребности пандемии и это позволяет более уверенно чувствовать себя на фоне растущей угрозы.

В конце сентября президент России Владимир Путин призвал регионы быть готовыми к любому развитию ситуации с коронавирусом. Он отметил, что понимает россиян, уставших от защитных масок, но «мы столкнулись с очень опасным противником».

За последние сутки в России выявили свыше 11,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых инфицированных - в Москве (3323), Санкт-Петербурге (461) и Московской области (433). Также за сутки 191 пациент с коронавирусом умер, 7054 человека выздоровели.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Терпения нам всем и самообладания.

Гость||

ПРО ВАКЦИНИРОВАНИЕ НИ СЛОВА?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«мы столкнулись с очень опасным противником».
penzainform.ru писал(a):
«мы столкнулись с очень опасным противником».
Опасней чем половцы?

Гость||

Гость писал(a):

Опасней чем половцы?
И даже опасней чем печенеги!!

Гость||

и печенки

Гость||

penzainform.ru писал(a):

... понимает россиян, уставших от защитных масок,
Да не от масок устали, а от бедности, неправды и беззащитности

Гость||

Эти новости лучше

https://youtu.be/kyd_JJtG-p0

Гость||

Мобилизоватся? Войска татаромонгольское походу надвигается на русь!

Имя: Гость
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