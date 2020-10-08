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В стране и мире

Губернатор оценил масштаб пожара на военном складе под Рязанью

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов оценил масштаб пожара на военном складе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «все самое страшное уже позади. Ситуация под контролем, в том числе в плане эвакуации населения. Если что-то будет нужно дополнительно, мы подключим силы», - заявил он.

Любимов также похвалил МЧС и полицию, которые «работают очень оперативно».

Пожар и взрывы на складе в Рязанской области начались днем 7 октября. Пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести. Эвакуированы более 2,3 тысячи человек. В ликвидации возгорания участвовали комплексы разминирования и пожаротушения, роботы «Уран», беспилотники, пожарные танки.

Предположительно, на территории склада находилось 75 тысяч тонн боеприпасов. Взрывы раздавались с интервалом в несколько секунд.

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Источник — lenta.ru
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гребень||

у вас так это обычный ответ что позади и все хорошо, стабильность процветает

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