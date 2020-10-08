Более ста российских школ перевели на дистанционку

08.10.2020 | 13:00

В России более ста школ перевели на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Его комментарий опубликован в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена РФ».

«В процентном соотношении это 0,27 процента, не более. Там, где это происходит, есть все наработки, которые позволяют выстроить процесс обучения дома», - добавил министр. Также он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в системе образования тщательно контролируется. В целом образовательные организации по всей стране работают полноценно.

Кравцов добавил, что в некоторых регионах планируют перенести каникулы. Однако, по его словам, это укладывается в календарный год и не нарушает единое образовательное пространство.

Ранее заместитель главы Минпросвещения Виктор Басюк заявил, что школы Москвы переведут на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. По его словам, вместе со столицей на «удаленку» планируется перевести школы на Сахалине и в Ульяновской области. Точные даты перехода на дистанционное обучение будут устанавливать главы регионов, уточнил Басюк. С 5 по 18 октября московские школьники находятся на каникулах.