В России выявили 11,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

07.10.2020 | 10:45

В России за последние сутки выявили 11 115 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в среду, 7 октября.

Больше всего заразившихся - в Москве (3229), Санкт-Петербурге (456) и Московской области (395). Меньше всего - в Чукотском и Ненецком автономных округах (по 1). Также за сутки зафиксировано 202 летальных исхода у пациентов с коронавирусом, выздоровели 6699 человек.

Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах, из них 21 865 человек умерли, еще 995 275 - выздоровели.