Стало известно о пострадавших после взрыва в бывшей воинской части под Рязанью

07.10.2020 | 17:25

В Рязанской области после пожара и взрывов боеприпасов на складе, расположенном на территории бывшей воинской части, пострадали два человека. Об этом сообщили в приемном отделении Скопинской районной больницы, передает ТАСС.

«Поступают [пострадавшие], пока два человека. Женщина в реанимации, мужчину пока обследуем», - уточнила собеседница агентства.

В администрации Скопинского района «Интерфаксу» подтвердили информацию о госпитализации двоих человек. Кроме того, там уточнили, что всего за медицинской помощью в районе обратились пятеро человек. «Преимущественно обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Гипертонические кризы», - сообщил собеседник агентства.

О пожаре и взрывах на складе в Рязанской области стало известно ранее, 7 октября. В сети появились кадры, на которых слышны взрывы, небо затянуто густым дымом. Эвакуировано свыше 1,5 тысячи человек. В пресс-службе Западного военного округа «Ленте.ру» сообщили, что в тушении пожара задействовано до 10 единиц специальной военной техники, в том числе два пожарных танка, два специальных бронированных пожарных автомобиля и пять пожарных машин, а также около 70 военных.