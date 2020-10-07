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В стране и мире

СК возбудил уголовное дело после госпитализации 13 школьников с линейки

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Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после того, как 13 школьников из города Великие Луки потеряли сознание на торжественной линейке и были госпитализированы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело заведено по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По данным СК, около 11 часов 5 октября 13 учеников 6-го, 8-го и 11-го классов школы №7 почувствовали себя плохо и обратились за медпомощью с головокружением и общей слабостью. Их госпитализировали в Великолукскую городскую детскую больницу с диагнозом «отравление неустановленным веществом под вопросом».

Следователи опросили детей, родителей руководство и учителей школы, врачей и иных лиц, которые могли бы прояснить причины и обстоятельства произошедшего, ожидаются результаты судебно-химического исследования.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в моче и крови школьников, которые потеряли сознание, не выявили наличие посторонних веществ. Он уточнил, что это лишь первый этап исследований, и окончательные результаты будут известны в пятницу, 9 октября. Ведерников добавил, что школу проверяет Роспотребнадзор, который не выявил отклонений в воздухе или воде, но проверяются «даже самые маловероятные» версии.

Школьникам стало плохо во время торжественной линейки. Одна из участниц мероприятия рассказала, что пострадавшие чувствовали себя очень плохо и их тошнило. После госпитализации состояние троих из них оценивалось как тяжелое, остальных - как среднее.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

И как это все расценивать?.что послужило потерей здоровья детей?

Гость||

Плохое питание...пошлина школу голодными.Это не насмешка а вполне может быть .много семей питаются скудно.

Имя: Гость
Комментарий:

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