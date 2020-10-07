Сетевое издание|18+|Среда|7 окт 2020|11:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Российских отцов предложили приравнять к матерям

Печать

Молодых отцов, ушедших в декретный отпуск, предложили уравнять в правах с матерями, имеющими возможность получить дополнительное образование или пройти курсы повышения квалификации за счет государства. Соответствующий законопроект подготовила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишут «Известия».

Необходимость изменений депутат обосновала тем, что мужчины в России по закону также имеют право на декретный отпуск, однако не обладают теми же преференциями, что и женщины. «В связи с этим я предлагаю внести изменения в законодательство, чтобы папа тоже мог получить возможность профессионального обучения или дополнительного профессионального образования», - отметила Бессараб, добавив, что законопроект направлен на рассмотрение в Минтруд.

Вместе с тем, по оценке министерства и экспертов, изменения в случае принятия затронут небольшое число людей. По неофициальной статистике, мужчины составляют около двух процентов от общего количества находящихся в декрете людей.

По состоянию на июль 2020 года, пособие по уходу за ребенком в России получали 1,47 миллиона человек (Минтруд не ведет раздельной статистики по мужчинам и женщинам). Возможность пройти курсы или получить полноценное профессиональное образование появилась у молодых матерей с 2020 года в рамках профильного федерального проекта. На данный момент ею воспользовались около 30 тысяч женщин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте