Российских отцов предложили приравнять к матерям

07.10.2020 | 10:52

Молодых отцов, ушедших в декретный отпуск, предложили уравнять в правах с матерями, имеющими возможность получить дополнительное образование или пройти курсы повышения квалификации за счет государства. Соответствующий законопроект подготовила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишут «Известия».

Необходимость изменений депутат обосновала тем, что мужчины в России по закону также имеют право на декретный отпуск, однако не обладают теми же преференциями, что и женщины. «В связи с этим я предлагаю внести изменения в законодательство, чтобы папа тоже мог получить возможность профессионального обучения или дополнительного профессионального образования», - отметила Бессараб, добавив, что законопроект направлен на рассмотрение в Минтруд.

Вместе с тем, по оценке министерства и экспертов, изменения в случае принятия затронут небольшое число людей. По неофициальной статистике, мужчины составляют около двух процентов от общего количества находящихся в декрете людей.

По состоянию на июль 2020 года, пособие по уходу за ребенком в России получали 1,47 миллиона человек (Минтруд не ведет раздельной статистики по мужчинам и женщинам). Возможность пройти курсы или получить полноценное профессиональное образование появилась у молодых матерей с 2020 года в рамках профильного федерального проекта. На данный момент ею воспользовались около 30 тысяч женщин.